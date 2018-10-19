Трамп не виключив введення санкцій проти Саудівської Аравії у справі Хашоґджі

У відповідь на питання, чи розглядає він санкції в якості одного зі заходів щодо Ер-Ріяда, господар Білого дому сказав: "Може бути, може бути".

При цьому Трамп зазначив, що Вашингтон повинен брати до уваги важливість своїх зв'язків з Ер-Ріядом. Він також зазначив, що якщо Америка не зможе продавати свої товари Саудівської Аравії, це завдасть їй шкоди.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Глава Мінфіну США не братиме участі у саміті в Саудівській Аравії

Як раніше інформував УНН, Джамаль Хашоґґі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.