Глава Мінфіну США не братиме участі у саміті в Саудівській Аравії

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що не братиме участь у міжнародному інвестиційному саміті, який розпочнеться 23 жовтня в Саудівській Аравії на тлі зникнення саудівського журналіста Джамаля Ахмада Хашоґджі, який працював у The Washington Post. Про це повідомляє УНН із посиланням на мікроблог глави Мінфіну США у Twitter.