Глава Мінфіну США не братиме участі у саміті в Саудівській Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що не братиме участь у міжнародному інвестиційному саміті, який розпочнеться 23 жовтня в Саудівській Аравії на тлі зникнення саудівського журналіста Джамаля Ахмада Хашоґджі, який працював у The Washington Post. Про це повідомляє УНН із посиланням на мікроблог глави Мінфіну США у Twitter.
“Щойно зустрівся з президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Майком Помпео, і ми вирішили, що я не братиму участь у саміті Future Investment Initiative в Саудівській Аравії”, — сказав міністр.
Зазначимо, до Мнучіна від участі в конференції відмовились міністр фінансів Нідерландів Вопке Хоекстра, міністр економіки Франції Брюно Ле Мер, голова ради директорів “JPMorgan Chase” Джеймс Даймон, виконавчий директор Uber Дара Хосровшахі, голова ради директорів Ford Motor Company Білл Форд та головний виконавчий директор Credit Suisse Тіджано Тіам.
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Як раніше інформував УНН, Джамаль Хашоґґі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.