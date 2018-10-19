Глава Минфина США не будет участвовать в саммите в Саудовской Аравии

“Только встретился с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео, и мы решили, что я не буду участвовать в саммите Future Investment Initiative в Саудовской Аравии”, — сказал министр.

Заметим, до Мнучина от участия в конференции отказались министр финансов Нидерландов Вопке Хоэкстра, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, председатель совета директоров “JPMorgan Chase” Джеймс Даймон, исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи, председатель совета директоров Ford Motor Company Билл Форд и главный исполнительный директор Credit Suisse Тиджани Тиам.

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Как ранее информировал УНН, Джамаль Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.