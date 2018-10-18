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Росія не бойкотуватиме участь у міжнародній конференції з інвестицій у Саудівській Аравії

Росія не бойкотуватиме участь у міжнародній конференції з інвестицій у Саудівській Аравії

Київ • УНН

 • 7900 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Росія не бойкотуватиме участь у міжнародній конференції з інвестицій, яка пройде в Саудівській Аравії із 23 по 25 жовтня. Багато іноземних компаній вже відмовилися брати участь у ньому через вбивство саудівського журналіста Джамаля Ахмада Хашоґджі, який працював у The Washington Post. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

За даними агентства, російська делегація буде складатися з великої кількості впливових бізнесменів та чиновників, включаючи голову правління ПАТ “СИБУР Холдинг” Дмитра Конова, президента АК “АЛРОСА” Сергія Іванова, главу ВТБ Андрія Костіна. Крім того, як пише Bloomberg, в Ер-Ріяд приїде російський мільярдер Михайло Гуцерієв.

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При цьому від відвідування форуму через загибель Хашоґджі, як зазначає агентство, вже відмовилися ряд західних політиків та бізнесменів. Зокрема, про відмову у відвідуванні Саудівської Аравії вже заявили міністр фінансів Нідерландів Вопке Хоекстра, міністр економіки Франції Брюно Ле Мер, голова ради директорів “JPMorgan Chase” Джеймс Даймон, виконавчий директор Uber Дара Хосровшахі та головний виконавчий директор Credit Suisse Тіджано Тіам.

Крім того, від можливості візиту на форум відмовився міністр фінансів США Стівен Мнучін. Таке рішення він прийняв після зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом і держсекретарем США Майком Помпео.

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Як раніше інформував УНН, Джамаль Хашоґґі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

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