Россия не будет бойкотировать участие в международной конференции по инвестициям в Саудовской Аравии

По данным агентства, российская делегация будет состоять из большого числа влиятельных бизнесменов и чиновников, включая председателя правления ПАО “СИБУР Холдинг” Дмитрия Конова, президента АК “АЛРОСА” Сергея Иванова, главу ВТБ Андрея Костина. Кроме того, как пишет Bloomberg, в Эр-Рияд приедет российский миллиардер Михаил Гуцериев.

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При этом от посещения форума из-за гибели Хашкаджи, как отмечает агентство, уже отказались ряд западных политиков и бизнесменов. В частности, об отказе в посещении Саудовской Аравии уже заявили министр финансов Нидерландов Вопке Хоекстра, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, председатель совета директоров “JPMorgan Chase” Джеймс Даймон, исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи и главный исполнительный директор Credit Suisse Тиджан Тиам.

Кроме того, от возможности визита на форум отказался министр финансов США Стивен Мнучин. Такое решение он принял после встречи с американским президентом Дональдом Трампом и госсекретарем США Майком Помпео.

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Как ранее информировал УНН, Джамаль Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.