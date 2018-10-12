Британський мільярдер Бренсон перервав переговори зі Саудівською Аравією після зникнення журналіста Хашкаджі

За її даними, у минулому році Бренсон здійснив поїздку в Саудівську Аравію, після чого оголосив, що суверенний фонд королівства Public Investment Fund планує вкласти близько 1 млрд доларів США в компанії Virgin Galactic і Virgin Orbit.

Як пише ділове видання, після зникнення журналіста підприємець також прийняв рішення призупинити участь у двох консультативних радах, пов’язаних із туристичними проектами у районі Червоного моря.

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У заяві, яка надійшла в розпорядження Financial Times, Бренсон зазначив, що покладав “великі надії” на кронпринца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Сальмана Аль Сауда. Однак, за словами мільярдера, якщо повідомлення про те, що Хашкаджі був убитий або викрадений у Туреччині, підтвердяться, це “безумовно змінить здатність будь-якого з нас на заході вести справи з урядом Саудівської Аравії”. Бізнесмен додав, що представники Virgin запросили у влади королівства додаткову інформацію, що стосується журналіста.

Як раніше інформував УНН, Хашкаджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашкаджі відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

Агентство Reuters повідомило 6 жовтня, що турецька поліція розглядає версію вбивства журналіста в будівлі генконсульства. Раніше у вівторок посол Саудівської Аравії в США принц Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд спростував інформацію про вбивство журналіста. У вівторок Ер-Ріяд дав дозвіл турецькій стороні провести слідчі процедури в генконсульстві, проте поки що слідчі не відвідали диппредставництво.