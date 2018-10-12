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Британский миллиардер Брэнсон прервал переговоры с Саудовской Аравией после пропажи журналиста Хашкаджи

Британский миллиардер Брэнсон прервал переговоры с Саудовской Аравией после пропажи журналиста Хашкаджи

Киев  •  УНН

 • 8306 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Британский миллиардер Ричард Брэнсон приостановил переговоры с суверенным фондом Саудовской Аравии об инвестициях в компании, входящие в основанный им холдинг Virgin Group, после исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

По ее данным, в прошлом году Брэнсон совершил поездку в Саудовскую Аравию, после чего объявил, что суверенный фонд королевства Public Investment Fund планирует вложить около 1 млрд долларов США в компании Virgin Galactic и Virgin Orbit.

Как пишет газета, после исчезновения журналиста предприниматель также принял решение приостановить участие в двух консультативных советах, связанных с туристическими проектами в районе Красного моря.

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В заявлении, поступившем в распоряжение Financial Times, Брэнсон отметил, что возлагал “большие надежды” на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Однако, по словам миллиардера, если сообщения о том, что Хашкаджи был убит или похищен в Турции, подтвердятся, это, “безусловно, изменит способность любого из нас на западе вести дела с правительством Саудовской Аравии”. Бизнесмен добавил, что представители Virgin запросили у властей королевства дополнительную информацию, касающуюся журналиста.

Как ранее информировал УНН, Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.

Агентство Reuters сообщило 6 октября, что турецкая полиция рассматривает версию убийства журналиста в здании генконсульства. Ранее во вторник посол Саудовской Аравии в США принц Халед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд опроверг информацию об убийстве журналиста. Во вторник Эр-Рияд дал разрешение турецкой стороне провести следственные процедуры в генконсульстве, однако пока следователи не посетили диппредставительство.

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