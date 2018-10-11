Сенатори США вимагають від Трампа розглянути можливість введення санкцій проти Саудівської Аравії

Як наголошується в листі більше 20 сенаторів, у тому числі членів комітету Сенату Конгресу США у закордонних справах, мова йде про розгляд обмежень у рамках так званого глобального акту Магнітського, який передбачає вживання заходів проти порушників прав людини. “Ми вимагаємо, щоб ви прийняли рішення з приводу введення санкцій у рамках глобального акту Магнітського по відношенню до зарубіжних осіб, відповідальних за таке порушення прав людини проти пана Хашкаджі”, — йдеться в посланні.

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Як раніше інформував УНН, Хашкаджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашкаджі відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

Агентство Reuters повідомило 6 жовтня, що турецька поліція розглядає версію вбивства журналіста в будівлі генконсульства. Раніше у вівторок посол Саудівської Аравії в США принц Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд спростував інформацію про вбивство журналіста.