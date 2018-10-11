Сенатори США вимагають від Трампа розглянути можливість введення санкцій проти Саудівської Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Американські сенатори з обох партій направили президенту США Дональда Трампа лист із вимогою знайти винуватця зникнення саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі і, при необхідності, ввести санкції проти усіх осіб, відповідальних за протиправні дії щодо репортера, передає УНН із посиланням на ТАРС.
Як наголошується в листі більше 20 сенаторів, у тому числі членів комітету Сенату Конгресу США у закордонних справах, мова йде про розгляд обмежень у рамках так званого глобального акту Магнітського, який передбачає вживання заходів проти порушників прав людини. “Ми вимагаємо, щоб ви прийняли рішення з приводу введення санкцій у рамках глобального акту Магнітського по відношенню до зарубіжних осіб, відповідальних за таке порушення прав людини проти пана Хашкаджі”, — йдеться в посланні.
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Як раніше інформував УНН, Хашкаджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашкаджі відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.
Агентство Reuters повідомило 6 жовтня, що турецька поліція розглядає версію вбивства журналіста в будівлі генконсульства. Раніше у вівторок посол Саудівської Аравії в США принц Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд спростував інформацію про вбивство журналіста.