Сенаторы США требуют от Трампа рассмотреть возможность введения санкций против Саудовской Аравии

Как отмечается в письме более 20 сенаторов, в том числе членов комитета Сената Конгресса США по иностранным делам, речь идет о рассмотрении ограничений в рамках так называемого глобального акта Магнитского, который предусматривает принятие мер против нарушителей прав человека. “Мы требуем, чтобы вы приняли решение по поводу введения санкций в рамках глобального акта Магнитского по отношению к зарубежным лицам, ответственным за такое нарушение прав человека против господина Хашкаджи”, — говорится в послании.

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Как ранее информировал УНН, Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.

Агентство Reuters сообщило 6 октября, что турецкая полиция рассматривает версию убийства журналиста в здании генконсульства. Ранее во вторник посол Саудовской Аравии в США принц Халед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд опроверг информацию об убийстве журналиста.