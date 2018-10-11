Помпео звернувся до кронпринца Саудівської Аравії за даними про зниклого журналіста

За його даними, спочатку у вівторок із Мухаммедом ібн Салманом Аль Саудом переговорили помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон і старший радник Дональда Трампа Джаред Кушнер. “Потім держсекретар США Майк Помпео провів телефонну розмову з кронпринцем із метою підтвердити запит США на отримання інформації”, — наводить агентство слова прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс.

Як раніше інформував УНН, Хашкаджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашкаджі відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

Агентство Reuters повідомило 6 жовтня, що турецька поліція розглядає версію вбивства журналіста в будівлі генконсульства. Раніше у вівторок посол Саудівської Аравії в США принц Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд спростував інформацію про вбивство журналіста.