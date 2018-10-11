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Помпео звернувся до кронпринца Саудівської Аравії за даними про зниклого журналіста

Помпео звернувся до кронпринца Саудівської Аравії за даними про зниклого журналіста

Київ • УНН

 • 9369 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео звернувся до кронпринца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана Аль Сауда з проханням надати інформацію щодо зниклого саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

За його даними, спочатку у вівторок із Мухаммедом ібн Салманом Аль Саудом переговорили помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон і старший радник Дональда Трампа Джаред Кушнер. “Потім держсекретар США Майк Помпео провів телефонну розмову з кронпринцем із метою підтвердити запит США на отримання інформації”, — наводить агентство слова прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс.

Як раніше інформував УНН, Хашкаджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашкаджі відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

Агентство Reuters повідомило 6 жовтня, що турецька поліція розглядає версію вбивства журналіста в будівлі генконсульства. Раніше у вівторок посол Саудівської Аравії в США принц Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд спростував інформацію про вбивство журналіста.

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