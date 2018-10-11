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Помпео обратился к кронпринцу Саудовской Аравии за данными о пропавшем журналисте

Помпео обратился к кронпринцу Саудовской Аравии за данными о пропавшем журналисте

Киев  •  УНН

 • 9368 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео обратился к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду с просьбой предоставить информацию о пропавшем саудовском журналисте Джамале Хашкаджи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

По его данным, сначала во вторник с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом переговорили помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и старший советник Дональда Трампа Джаред Кушнер. “Затем госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с наследным принцем с целью подтвердить запрос США на получение информации”, — приводит агентство слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Как ранее информировал УНН, Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.

Агентство Reuters сообщило 6 октября, что турецкая полиция рассматривает версию убийства журналиста в здании генконсульства. Ранее во вторник посол Саудовской Аравии в США принц Халед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд опроверг информацию об убийстве журналиста.

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