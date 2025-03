Топ-менеджер Ford скасував поїздку в Ер-Ріяд після зникнення журналіста

У компанії не уточнили причину скасування візиту Білла Форда в Саудівську Аравію, а також не стали коментувати агентству, чи є зникнення Хашкаджі приводом для скасування поїздки. Пізніше Reuters повідомив, що свою поїздку в Саудівську Аравію також скасував голова JP Morgan Chase Джеймс Даймон.

Як зазначає Reuters, раніше ряд топ-менеджерів західних компаній повідомили, що не поїдуть на інвестиційну конференцію в Саудівській Аравії, відому під назвою “Давос в пустелі”. Йдеться про виконавчого директора Uber Technologies Дарі Хосровшахі, гендиректора Viacom Боба Бейкіше і одного із засновників AOL Стіва Кейсі. Подію також відмовилися висвітлювати декілька західних ЗМІ, таких як CNN, The Financial Times, The New York Times, CNBC і Bloomberg.

Як повідомляв УНН, Єгипет вважає, що не варто використовувати справу зниклого журналіста “проти Саудівської Аравії”.