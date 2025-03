Топ-менеджер Ford отменил поездку в Эр-Рияд после исчезновения журналиста

В компании не уточнили причину отмены визита Билла Форда в Саудовскую Аравию, а также не стали комментировать агентству, является ли пропажа Хашкаджи поводом для отмены поездки. Позднее Reuters сообщил, что свою поездку в Саудовскую Аравию также отменил глава JP Morgan Chase Джеймс Даймон.

Как отмечает Reuters, ранее ряд топ-менеджеров западных компаний сообщили, что не поедут на инвестиционную конференцию в Саудовской Аравии, известной под названием “Давос в пустыне”. Речь идет об исполнительном директоре Uber Technologies Даре Хосровшахи, гендиректоре Viacom Бобе Бейкише и одном из основателей AOL Стиве Кейсе. Мероприятие также отказались освещать несколько западных СМИ, таких как CNN, The Financial Times, The New York Times, CNBC и Bloomberg.

Как сообщал УНН, Египет считает, что не стоит использовать дело пропавшего журналиста “против Саудовской Аравии”.