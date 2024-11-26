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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Коллаборанты организуют незаконные выборы на захваченных территориях

Коллаборанты организуют незаконные выборы на захваченных территориях

Киев  •  УНН

 • 308 просмотра

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Террористическая страна планирует организовать 9 избирательных округов на временно оккупированных территориях Украины. Голосование запланировано на сентябрь 2025 и 2026 годов для увеличения представительства в Госдуме.

Оккупанты начали на временно захваченных территориях Украины подготовку к так называемым "выборам". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Местные коллаборанты получили задание из кремля организовать 9 одномандатных избирательных округов на временно оккупированных территориях Донетчины, Луганщины, Заборожья и Херсонщины. Единый день голосования на России состоится 14 сентября 2025 года и 20 сентября 2026 года.

Незаконные выборы, которые оккупанты по сей день должны организовать на захваченных территориях Украины, создадут предпосылки для кремля увеличить в Госдуме представительство "депутатов" от оккупированных украинских областей. Таким образом путинский режим пытается "узаконить" свою террористическую деятельность в отношении суверенного и независимого государства Украины

- говорится в сообщении ЦНС.

надеваем

Ранее УНН информировало, что Центр стратегических коммуникаций назвал российские "выборы" на временно оккупированных территориях Украины юридически ничтожной профанацией. Отмечается, что эти действия осуждаются, а результаты не будут иметь юридической силы.

российские "выборы" на оккупированных территориях Украины - незаконны. Центр страткома дал разъяснения6 сент. 2024, 13:31 • 14272 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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