Международная федерация журналистов просит США и ЕС ввести санкции против Саудовской Аравии

“Если ЕС и США вводят санкции против России и Венесуэлы, обвиняя их в организованных государством убийствах, почему не предпринимаются никакие действия против Саудовской Аравии, — говорится в заявлении. — По всему миру выступают защитники прав человека, многие компании и организации уже приняли санкции или бойкотировали мероприятия, проводящиеся в Саудовской Аравии. Теперь должны действовать правительства, у них есть экономические рычаги влияния, дипломатический и международный инструментарий, чтобы найти и привлечь к ответственности убийц и заказчиков преступления”.

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В заявлении отмечается, что Эр-Рияд “плетет паутину лжи, чтобы скрыть истину в этом деле”. “Сама мысль о том, что саудовскому режиму нужно много дней, чтобы установить, что произошло в их собственном консульстве, смехотворна и несостоятельна. Безнаказанность, с которой действуют саудовцы, гротескна, однако она вполне соответствует действиям ведущих мировых правительств, которые повсюду демонстрируют готовность бездействием покрывать Эр-Рияд, защищая свои политические и финансовые интересы”, — говорится в заявлении.

Как ранее информировал УНН, Джамаль Ахмад Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не не выходил на связь.

В субботу генеральный прокурор королевства шейх Сауд аль-Муаджиб сообщил, что власти Саудовской Аравии подтвердила смерть саудовского журналиста Джамаля Ахмада Хашкаджи в результате конфликта в консульстве королевства в Стамбуле.