Німеччина не постачатиме зброю Саудівської Аравії до кінця слідства по Хашоґджі

“Немає підстав для позитивного рішення щодо постачання зброї до Саудівської Аравії”, — заявив міністр.

Він також зазначив, що скасував свій візит на форум в Ер-Ріяді. При цьому Маас не дав однозначної відповіді, чи варто главі Siemens також відмовитися від участі в економічному форумі.

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Як раніше інформував УНН, Джамаль Ахмад Хашоґджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

У суботу генеральний прокурор королівства шейх Сауд аль-Муаджіб повідомив, що влада Саудівської Аравії підтвердила смерть саудівського журналіста Джамаля Ахмада Хашоґджі в результаті конфлікту в консульстві королівства в Стамбулі.