Німеччина не постачатиме зброю Саудівської Аравії до кінця слідства по Хашоґджі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Німецький міністр закордонних справ Хайко Маас заявив, що Німеччина не бачить підстав постачати зброю Ер-Ріяду до кінця розслідування вбивства журналіста The Washington Post Джамаля Ахмада Хашоґджі. Про це глава зовнішньополітичного відомства ФРН сказав ефірі телеканалу ARD, інформує УНН.
“Немає підстав для позитивного рішення щодо постачання зброї до Саудівської Аравії”, — заявив міністр.
Він також зазначив, що скасував свій візит на форум в Ер-Ріяді. При цьому Маас не дав однозначної відповіді, чи варто главі Siemens також відмовитися від участі в економічному форумі.
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Як раніше інформував УНН, Джамаль Ахмад Хашоґджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.
У суботу генеральний прокурор королівства шейх Сауд аль-Муаджіб повідомив, що влада Саудівської Аравії підтвердила смерть саудівського журналіста Джамаля Ахмада Хашоґджі в результаті конфлікту в консульстві королівства в Стамбулі.