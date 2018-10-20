Франція вимагає вичерпного розслідування вбивства Хашоґджі

“Підтвердження смерті Джамаля Хашоґджі є першим кроком у бік встановлення істини”, — зазначив Ле Дріан. При цьому очільник французького зовнішньополітичного відомства підкреслив, що багато питань залишаються без відповіді. “Вони вимагають вичерпного і належного розслідування, щоб всі причетні до вбивства Хашоґджі відповіли за свої дії”, — зазначив міністр.

За його словами, Франція очікує від влади Саудівської Аравії роботи у цьому напрямку. “Ці очікування стають ще сильнішими у світлі того, що наші дві країни пов’язані стратегічним партнерством, яке передбачає відвертість, вимогливість і прозорість”, — заявив Ле Дріан.

Міністр висловив співчуття родині та близьким Хашоґджі та підкреслив, що “обставини його смерті наголошують на необхідності захисту журналістів і всіх тих, чия свобода вираження думок сприяє суспільної дискусії в усьому світі”. За словами Ле Дріана, це є пріоритетом зовнішньої політики Франції.

Як раніше інформував УНН, Джамаль Ахмад Хашоґджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

У суботу генеральний прокурор королівства шейх Сауд аль-Муаджіб повідомив, що влада Саудівської Аравії підтвердила смерть саудівського журналіста Джамаля Ахмада Хашоґджі в результаті конфлікту в консульстві королівства в Стамбулі.