У МЗС Саудівської Аравії заявили, що не знають про місцезнаходження тіла Хашоґджі

“Ми з’ясували, що він був убитий у консульстві, що стосується деталей, ми не знаємо як. Ми не знаємо, де знаходиться тіло”, — сказав міністр. “Ми працюємо над цим із нашими турецькими колегами. Генеральний прокурор продовжує збирати свідчення”, — зазначив аль-Джубейр.

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“Ми маємо намір встановити всі факти, і ми маємо намір покарати тих, хто несе відповідальність за це вбивство”, — підкреслив він. Міністр також запевнив, що в королівстві буде вжито заходів у сфері контролю над розвідувальними службами, щоб “щось подібне ніколи більше не повторилося”.

Аль-Джубейр підкреслив, що особи, причетні до вбивства журналіста, не координували свої дії із керівництвом Саудівської Аравії та перевищили свої повноваження.

За його словами, “наслідний принц заперечує це, кронпринц нічого не знав про це”. “Навіть вище керівництво розвідки не було поінформоване про це”, — додав міністр. Як він підкреслив, “це була неузгоджена операція”.

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“Це була операція, під час якої у підсумку люди вийшли за рамки своїх повноважень, — сказав аль-Джубейр. — Вони допустили помилку, коли вбили Джамаля Хашоґджі в консульстві і намагалися це приховати”. За словами аль-Джубейра, вбивці журналіста The Washington Post “вчинили злочин і будуть покарані”. Це була “жахлива помилка”, додав він.

Міністр назвав неправильною інформацію про те, що в операції брали участь особи, близькі до принца-спадкоємця. “Ні, там не було людей, тісно пов’язаних із ним”, — сказав він. Аль-Джубейр визнав, що “були фотографії деяких співробітників служби безпеки, які час від часу входили у його (наслідного принца — прим. УНН) охорону”. Як підкреслив міністр, “це звичайна справа”, оскільки співробітники служби безпеки “на ротаційній основі” по черзі охороняють різних офіційних осіб.

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Як раніше інформував УНН, Джамаль Ахмад Хашоґджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

У суботу генеральний прокурор королівства шейх Сауд аль-Муаджіб повідомив, що влада Саудівської Аравії підтвердила смерть саудівського журналіста Джамаля Ахмада Хашоґджі в результаті конфлікту в консульстві королівства в Стамбулі.