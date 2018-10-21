В МИД Саудовской Аравии заявили, что не знают о местонахождении тела Хашкаджи

“Мы выяснили, что он был убит в консульстве, что касается деталей, мы не знаем как. Мы не знаем, где находится тело”, — сказал министр. “Мы работаем над этим с нашими турецкими коллегами. Генеральный прокурор продолжает собирать показания”, — отметил аль-Джубейр.

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“Мы намерены установить все факты, и мы намерены наказать тех, кто несёт ответственность за это убийство”, — подчеркнул он. Министр также заверил, что в королевстве будут приняты меры в сфере контроля над разведывательными службами, чтобы “что-то подобное никогда больше не повторилось”.

Аль-Джубейр подчеркнул, что лица, причастные к убийству журналиста, а не координировали свои действия с руководством Саудовской Аравии и превысили свои полномочия.

По его словам, “наследный принц отрицает это, кронпринц ничего не знал об этом”. “Даже высшее руководство разведки не было проинформировано об этом”, — добавил министр. Как он подчеркнул, “это была несогласованная операция”.

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“Это была операция, во время которой в итоге люди вышли за рамки своих полномочий, — сказал аль-Джубейр. — Они допустили ошибку, когда убили Джамаля Хашкаджи в консульстве и пытались это скрыть”. По словам аль-Джубейра, убийцы Хашкаджи “совершили преступление и будут наказаны”. Это была “ужасная ошибка”, добавил он.

Министр назвал неверной информацию о том, что в операции принимали участие лица, близкие к наследному принцу. “Нет, там не было людей, тесно связанных с ним”, — сказал он. Аль-Джубейр признал, что “были фотографии неких сотрудников службы безопасности, которые время от времени входили в его (наследного принца — прим. УНН) охрану”. Как подчеркнул министр, “это обычное дело”, так как сотрудники службы безопасности “на ротационной основе” поочередно охраняют различных официальных лиц.

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Как ранее информировал УНН, Джамаль Ахмад Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.

В субботу генеральный прокурор королевства шейх Сауд аль-Муаджиб сообщил, что власти Саудовской Аравии подтвердила смерть саудовского журналиста Джамаля Ахмада Хашкаджи в результате конфликта в консульстве королевства в Стамбуле.