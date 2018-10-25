Саудівський принц вперше прокоментував вбивство Хашоґджі

Принц заявив, що "злочин був болісним для всіх саудівців". Мохамед бін Салман сказав, що вбивство було "мерзенним злочином, якого не можна виправдати", і пообіцяв, що "ті, хто стоїть за цим злочином, будуть нести відповідальність".

Він сказав, що Саудівська Аравія добре співпрацює з Туреччиною, додавши: "Багато людей намагаються скористатися цією болючою ситуацією, щоб посіяти розбрат між Саудівською Аравією та Туреччиною, і я хочу їм сказати: ви ніколи не зможете зробити це. Розбрату тут ніколи не буде".

Саудівська Аравія раніше заперечувала звинувачення у тому, що принц Мохамед бін Салман, де-факто правитель країни, відіграв певну роль у вбивстві.

Хашоґджі вбили після візиту до саудівського консульства в Стамбулі 2 жовтня. Саудівський уряд звинувачує у вбивстві "агентів, що займалися самоуправством".

У Туреччині заявили, що тіло Хашоґджі знайшли у колодязі.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вважає, що провідний критик саудівського уряду Джамаль Хашоґджі став жертвою ретельно спланованого "політичного вбивства" співробітників саудівської розвідки та інших офіційних осіб.