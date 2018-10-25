Саудівський принц вперше прокоментував вбивство Хашоґджі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Саудівський спадковий принц Мохамед бін Салман вперше прокоментував вбивство журналіста Джамаля Хашоґджі у Туреччині, поклявшись покарати всіх "злочинців", відповідальних за цей злочин. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС Україна.
Принц заявив, що "злочин був болісним для всіх саудівців". Мохамед бін Салман сказав, що вбивство було "мерзенним злочином, якого не можна виправдати", і пообіцяв, що "ті, хто стоїть за цим злочином, будуть нести відповідальність".
Він сказав, що Саудівська Аравія добре співпрацює з Туреччиною, додавши: "Багато людей намагаються скористатися цією болючою ситуацією, щоб посіяти розбрат між Саудівською Аравією та Туреччиною, і я хочу їм сказати: ви ніколи не зможете зробити це. Розбрату тут ніколи не буде".
Саудівська Аравія раніше заперечувала звинувачення у тому, що принц Мохамед бін Салман, де-факто правитель країни, відіграв певну роль у вбивстві.
Хашоґджі вбили після візиту до саудівського консульства в Стамбулі 2 жовтня. Саудівський уряд звинувачує у вбивстві "агентів, що займалися самоуправством".
У Туреччині заявили, що тіло Хашоґджі знайшли у колодязі.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган вважає, що провідний критик саудівського уряду Джамаль Хашоґджі став жертвою ретельно спланованого "політичного вбивства" співробітників саудівської розвідки та інших офіційних осіб.