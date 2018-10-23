У Туреччині заявили, що тіло Хашоґджі знайшли у колодязі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Частини тіла убитого саудівського журналіста Джамаля Хашоґджі були знайдені у колодязі в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі, стверджує лідер турецької опозиційної "Робочої партії" Дог Перінчек, передає УНН з посиланням на Mirror.
Перінчек заявив, що "частини тіла були виявлені в колодязі на території консульства".
Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який пообіцяв розкрити "голу правду" про вбивство, в зверненні до парламенту країни заявив, що "вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоґджі в Стамбулі було спланованим", пише Anadolu.
Раніше стверджувалося, що відрубані пальці Хашоґджі були відправлені в Саудівську Аравію і вручені правлячому спадкоємному принцу після його вбивства, пише Mirror.
Раніше у МЗС Саудівської Аравії заявили, що не знають про місцезнаходження тіла Хашоґджі.
20 жовтня Саудівська Аравія визнала факт смерті журналіста на території свого генконсульства у Стамбулі, куди він зайшов 2 жовтня.