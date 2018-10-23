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У Туреччині заявили, що тіло Хашоґджі знайшли у колодязі

У Туреччині заявили, що тіло Хашоґджі знайшли у колодязі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Частини тіла убитого саудівського журналіста Джамаля Хашоґджі були знайдені у колодязі в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі, стверджує лідер турецької опозиційної "Робочої партії" Дог Перінчек, передає УНН з посиланням на Mirror.

Перінчек заявив, що "частини тіла були виявлені в колодязі на території консульства".

Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який пообіцяв розкрити "голу правду" про вбивство, в зверненні до парламенту країни заявив, що "вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоґджі в Стамбулі було спланованим", пише Anadolu.

Раніше стверджувалося, що відрубані пальці Хашоґджі були відправлені в Саудівську Аравію і вручені правлячому спадкоємному принцу після його вбивства, пише Mirror.

Раніше у МЗС Саудівської Аравії заявили, що не знають про місцезнаходження тіла Хашоґджі.

20 жовтня Саудівська Аравія визнала факт смерті журналіста на території свого генконсульства у Стамбулі, куди він зайшов 2 жовтня.

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