В Турции заявили, что тело Хашкаджи нашли в колодце

Перинчек заявил, что "части тела были обнаружены в колодце на территории консульства".

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который пообещал раскрыть "голую правду" по убийству, в обращении к парламенту страны заявил, что "убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле было спланированным", пишет Anadolu.

Ранее утверждалось, что отрубленные пальцы Хашкаджи были отправлены в Саудовскую Аравию и вручены правящему наследному принцу после его убийства, пишет Mirror.

Ранее в МИД Саудовской Аравии заявили, что не знают о местонахождении тела Хашкаджи.

20 октября Саудовская Аравия признала факт смерти журналиста на территории своего генконсульства в Стамбуле, куда он зашел 2 октября.