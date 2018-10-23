В Турции заявили, что тело Хашкаджи нашли в колодце
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Части тела убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи были найдены в колодце в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, утверждает лидер турецкой оппозиционной "Рабочей партии" Дог Перинчек, передает УНН со ссылкой на Mirror.
Перинчек заявил, что "части тела были обнаружены в колодце на территории консульства".
Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который пообещал раскрыть "голую правду" по убийству, в обращении к парламенту страны заявил, что "убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле было спланированным", пишет Anadolu.
Ранее утверждалось, что отрубленные пальцы Хашкаджи были отправлены в Саудовскую Аравию и вручены правящему наследному принцу после его убийства, пишет Mirror.
Ранее в МИД Саудовской Аравии заявили, что не знают о местонахождении тела Хашкаджи.
20 октября Саудовская Аравия признала факт смерти журналиста на территории своего генконсульства в Стамбуле, куда он зашел 2 октября.