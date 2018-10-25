Саудовский принц впервые прокомментировал убийство Хашкаджи
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Саудовский наследный принц Мухаммед ибн Салман впервые прокомментировал убийство журналиста Джамаля Хашкаджи в Турции, поклявшись наказать всех "преступников", ответственных за это преступление. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС Украина.
Принц заявил, что "преступление было мучительным для всех саудовцев". Мухаммед ибн Салман сказал, что убийство было "гнусным преступлением, которого нельзя оправдать", и пообещал, что "те, кто стоит за этим преступлением, будут нести ответственность".
Он сказал, что Саудовская Аравия хорошо сотрудничает с Турцией, добавив: "Многие люди пытаются воспользоваться этой болезненной ситуацией, чтобы посеять раздор между Саудовской Аравией и Турцией, и я хочу им сказать: вы никогда не сможете сделать это. Раздора здесь никогда не будет" .
Саудовская Аравия ранее отрицала обвинения в том, что принц Мохамед бин Салман, де-факто правитель страны, сыграл определенную роль в убийстве.
Хашкаджи убили после визита в саудовское консульства в Стамбуле 2 октября. Саудовское правительство обвиняет в убийстве "агентов, занимавшихся самоуправством".
В Турции заявили, что тело Хашкаджи нашли в колодце.
Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что ведущий критик саудовского правительства Джамаль Хашкаджи стал жертвой тщательно спланированного "политического убийства" сотрудников саудовской разведки и других официальных лиц.