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Саудівська Аравія може звинуватити в убивстві журналіста радника принца - ЗМІ

Саудівська Аравія може звинуватити в убивстві журналіста радника принца - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Правителі Саудівської Аравії розглядають можливість звинувачення високопоставленого чиновника, офіцера розвідки, близького до кронпринця Мохаммеда бін Салмана, генерала Ахмеда Асирі у вбивстві саудівського журналіста Джамаля Ахмада Хашоґджі. Про це пише видання The New York Times, посилаючись на три джерела, знайомі зі справою, передає УНН.

План щодо звинувачення генерала Ахмед аль- Асирі стане надзвичайним визнанням масштабів міжнародної реакції, яка вразила королівство після зникнення Хашоґджі, пише видання.

Звинувачення генерала Асирі може також забезпечити правдоподібне пояснення вбивства журналіста та допомогти відвести звинувачення від наслідного принца, який на думку американських спецслужб стоїть з зникненням Хашоґджі.

Турецькі чиновники раніше заявили, що мають докази того, що 15 саудівських агентів вбили та розчленували Хашоґджі в консульстві Саудівської Аравії у Туреччині.

Після двох тижнів спростувань і тиску з боку Туреччини та Вашингтона, Саудівська Аравія заявила, що проведе власне розслідування, щоб визначити відповідальних.

Як зазначає видання, четверо підозрюваних у зникненні Джамала Хашоґджі належать до команди з безпеки принца.

Розслідування ще триває, але саудівці вже вказують на генерала Асирі як на винуватця, за словами трьох осіб, знайомих із планами Саудівської Аравії. Люди, близькі до Білого дому, також були поінформовані щодо генерала.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зникнення журналіста: Туреччина запросила обшук консульства Саудівської Аравії

Асирі , який раніше служив командувачем операціями в Ємені, був досить близьким до корон-принца і мав повноваження залучати молодший персонал до місії.

Від правителів Саудівської Аравії очікується заява, що Асирі отримав усний дозвіл принца Мухаммеда на захоплення Хашогджі та доправлення його до Саудівської Аравії на допит, але генерал або неправильно зрозумів вказівки принца, або переступив повноваження і вбив дисидента, розповіли два джерела, знайомі з планами Саудівської Аравії.

Як раніше інформував УНН, правоохоронні органи Туреччини обшукують лісові масиви біля Стамбула в пошуках решток убитого журналіста Джамаля Ахмада Хашоґджі, який працював у газеті The Washington Post. Джамаль Хашоґджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США.

Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджі відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

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