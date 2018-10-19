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Саудовская Аравия может обвинить в убийстве журналиста советника принца - СМИ

Саудовская Аравия может обвинить в убийстве журналиста советника принца - СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Правители Саудовской Аравии рассматривают возможность обвинения высокопоставленного чиновника, офицера разведки, близкого к кронпринцу Мохаммеду бин Салману, генерала Ахмеда Асира в убийстве саудовского журналиста Джамаля Ахмада Хашогджи. Об этом пишет издание The New York Times, ссылаясь на три источника, знакомых с делом, передает УНН.

План по обвинению генерала Ахмед аль Асир станет чрезвычайным признанием масштабов международной реакции, которая поразила королевство после исчезновения Хашогджи, пишет издание.

Обвинения генерала Асира может также обеспечить правдоподобное объяснение убийства журналиста и помочь отвести обвинения от наследного принца, который по мнению американских спецслужб стоит с исчезновением Хашогджи.

Турецкие чиновники ранее заявили, что имеют доказательства того, что 15 саудовских агентов убили и расчленили Хашогджи в консульстве Саудовской Аравии в Турции.

После двух недель опровержений и давления со стороны Турции и Вашингтона, Саудовская Аравия заявила, что проведет собственное расследование, чтобы определить ответственных.

Как отмечает издание, четверо подозреваемых в исчезновении Джамала Хашогджи принадлежат к команде по безопасности принца.

Расследование еще продолжается, но саудовцы уже указывают на генерала Асира как на виновника, по словам трех человек, знакомых с планами Саудовской Аравии. Люди, близкие к Белому дому, также были проинформированы относительно генерала.

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Асир, который раньше служил командующим операциями в Йемене, был достаточно близким к корон-принцу и имел полномочия привлекать младший персонал к миссии.

От правителей Саудовской Аравии ожидается заявление, что Асир получил устное разрешение принца Мухаммеда на захват Хашогджи и доставку его в Саудовскую Аравию на допрос, но генерал или неправильно понял указания принца, или переступил полномочия и убил диссидента, рассказали два источника, знакомые с планами Саудовской Аравии.

Как ранее информировал УНН, правоохранительные органы Турции обыскивают лесные массивы у Стамбула в поисках остатков убитого журналиста Джамаля Ахмада Хашогджи, который работал в газете The Washington Post. Джамаль Хашогджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США.

Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности власти и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашогджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.

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