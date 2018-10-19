Reuters розповіло про пошуки останків саудівського журналіста в Туреччині

За їх словами, розслідування привело до ряду припущень про те, що рештки журналіста можуть перебувати у місті Ялова (в 90 км від Стамбула) та лісі Белград, який розташований у передмісті турецької столиці. В даний час поліцейські прочісують ці місця.

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Крім того, як зазначає агентство, слідчим вдалося зібрати велику кількість зразків ДНК у генеральному консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі, де імовірно був убитий Хашоґджі. Ці зразки будуть ретельно вивчені експертами для знаходження збігів із ДНК журналіста.

Як раніше інформував УНН, Джамаль Хашоґґі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.