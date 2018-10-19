Reuters рассказал о поисках останков саудовского журналиста в Турции

По их словам, расследование привело к ряду предположений о том, что останки журналиста могут находиться в городе Ялова (в 90 км от Стамбула) и лесу Белград, который расположен в пригороде турецкой столицы. В настоящее время полицейские прочесывают эти места.

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Кроме того, как отмечает агентство, следователям удалось собрать большое количество образцов ДНК в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, где предположительно был убит Хашкаджи. Эти образцы будут тщательно изучены экспертами для нахождения совпадений с ДНК журналиста.

Как ранее информировал УНН, Джамаль Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.