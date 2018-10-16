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CNN: Ер-Ріяд може визнати, що саудівський журналіст Хашкаджі помер під час допиту

CNN: Ер-Ріяд може визнати, що саудівський журналіст Хашкаджі помер під час допиту

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Влада Саудівської Аравії готується зробити зізнання про загибель саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі під час допиту. З таким твердженням виступила в понеділок телекомпанія CNN, передає УНН.

Вона посилається на два джерела, обізнані про зміст проекту звіту про обставини смерті, підготовленого в королівстві. Джерела вказують на те, що журналіст помер в генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі під час допиту, який пішов не так, як планувалося. При цьому Ер-Ріяд буде категорично наполягати на тому, що мова не йшла про замах і навмисну розправу над журналістом, пояснює CNN.

За її даними, в згаданому вище проекті звіту дійшли висновку у тому, що Хашкаджі став жертвою нещасного випадку і недбалості осіб, яким було доручено затримати його в Стамбулі, допитати і таємно доправити в Саудівську Аравію. Влада цієї країни пообіцяє покарати цих осіб, стверджує CNN.

Телекомпанія попереджає, що Ер-Ріяд цілком може скорегувати в останній момент звіт і представити зовсім іншу версію подій в остаточному варіанті документу.

Як повідомляв УНН, cаудівський король обговорив з Трампом ситуацію навколо зникнення Хашкаджі.

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