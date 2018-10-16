CNN: Эр-Рияд может признать, что саудовский журналист Хашкаджи умер во время допроса

Она ссылается на два источника, осведомленные о содержании проекта отчета об обстоятельствах смерти, подготовленного в королевстве. Источники указывают на то, что журналист умер в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле во время допроса, который пошел не так, как планировалось. При этом Эр-Рияд будет категорически настаивать на том, что речь не шла о покушении и намеренной расправе над журналистом, поясняет CNN.

По ее данным, в упомянутом выше проекте отчета сделан вывод о том, что Хашкаджи стал жертвой несчастного случая и небрежности лиц, которым было поручено задержать его в Стамбуле, допросить и тайно доставить в Саудовскую Аравию. Власти этой страны пообещают наказать этих лиц, утверждает CNN.

Телекомпания предупреждает, что Эр-Рияд вполне может скорректировать в последний момент отчет и представить совсем иную версию событий в окончательном варианте документа.

Как сообщал УНН, cаудивський король обсудил с Трампом ситуацию вокруг исчезновения Хашкаджи.