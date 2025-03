Саудівський король обговорив з Трампом ситуацію навколо зникнення Хашкаджі

В ході бесіди президент і король обговорили ситуацію в регіоні і двосторонні відносини. Американський лідер високо оцінив співпрацю Саудівської Аравії і Туреччини в розслідуванні зникнення підданого Джамаля бен Ахмеда Хашкаджі і прагнення королівства з’ясувати всі факти, пов’язані з цим, передає агентство.

Президент США написав у своєму Twitter про розмову з саудівським королем, вказавши, що останній “заперечує, що йому що-небудь відомо про те, що могло статися” з журналістом. При цьому американський президент повідомив про відправку держсекретаря США Майкла Помпео в Ер-Ріяд, не зазначивши термінів.

Just spoke to the King of Saudi Arabia who denies any knowledge of whatever may have happened “to our Saudi Arabian citizen.” He said that they are working closely with Turkey to find answer. I am immediately sending our Secretary of State to meet with King!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 жовтня 2018 р.

Раніше повідомлялося, що саудівський монарх віддав розпорядження генеральному прокурору країни почати внутрішнє розслідування обставин зникнення журналіста. Напередодні король Сальман обговорив по телефону справу Хашкаджі з президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом.