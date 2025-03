Саудовский король обсудил с Трампом ситуацию вокруг исчезновения Хашкаджи

В ходе беседы президент и король обсудили ситуацию в регионе и двусторонние отношения. Американский лидер высоко оценил сотрудничество Саудовской Аравии и Турции в расследовании исчезновения подданного Джамаля бен Ахмеда Хашкаджи и стремление королевства выяснить все факты, связанные с этим, передает агентство.

Президент США написал в своем Twitter о разговоре с саудовским королем, указав, что последний “отрицает, что ему что-либо известно о том, что могло произойти” с журналистом. При этом американский президент сообщил об отправке госсекретаря США Майкла Помпео в Эр-Рияд, не обозначив сроков.

Just spoke to the King of Saudi Arabia who denies any knowledge of whatever may have happened “to our Saudi Arabian citizen.” He said that they are working closely with Turkey to find answer. I am immediately sending our Secretary of State to meet with King!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 жовтня 2018 р.

Ранее сообщалось, что саудовский монарх отдал распоряжение генеральному прокурору страны начать внутреннее расследование обстоятельств пропажи журналиста. Накануне король Сальман обсудил по телефону дело Хашкаджи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.