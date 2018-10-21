The New York Times: Хашоґджі намагався перешкодити Ер-Ріяду вести в Twitter компанію проти незгодних
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Влада Саудівської Аравії проводять інформаційну кампанію проти інакодумців у Twitter, користуючись послугами екс-співробітника соцмережі. Газета The New York Times у суботу опублікувала матеріал, у якому стверджується, що журналіст The Washington Post Джамаль Ахмад Хашоґджі намагався протидіяти цьому, інформує УНН.
За відомостями джерел видання, серед яких саудівські та американські офіційні осіби, “сотні людей працюють на так званій фермі тролів в Ер-Ріяді, щоб заглушити голоси дисидентів, таких як Хашоґджі”. Як стверджується в публікації, в інформаційній кампанії беруть участь кілька сотень співробітників, здебільшого молодих людей, які отримують близько 3 тисяч доларів США на місяць.
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Головним стратегом тролів був екс-радник королівської канцелярії у ранзі міністра Сауд аль-Кахтані. Він раніше був звільнений із даного поста в зв’язку з загибеллю Хашоґджі в консульстві королівства в Стамбулі.
Співробітники, про які йде мова, виявляють у Twitter повідомлення або дискусії, критичні по відношенню до влади Саудівської Аравії, і намагаються відвернути від них увагу аудиторії. Наприклад, вони публікують у гілках дискусій порнографічні матеріали, залишають сфабриковані скарги адміністрації Twitter або виступають з образами і погрозами. Таким нападкам нібито регулярно піддавався і Хашоґджі.
Видання зазначає, що, як підозрюють американські спецслужби, влада королівства користувалися послугами співробітника Twitter Алі Альзабара. Він працював у соцмережі з 2013 року по кінець 2015 року і був одним із розробників, маючи доступ до особистих даних користувачів.
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За твердженням американських спецслужб, Альзабар передав саудівській розвідці дані про ряд акаунтів. У Twitter не знайшли доказів цьому, однак все одно звільнили його в грудні 2015 року. Після цього Альзабар переїхав до Саудівської Аравії і, за словами джерела, став працювати на владу королівства.
У матеріалі йдеться, що незадовго до свого зникнення Хашоґджі намагався допомогти організувати добровольців, які б протидіяли зазначеній кампанії Ер-Ріяда в Twitter. Він, зокрема, нібито направив на ці цілі 5 тисяч доларів “саудівському дисиденту, який живе в Канаді”.
Як раніше інформував УНН, Джамаль Ахмад Хашоґджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.
У суботу генеральний прокурор королівства шейх Сауд аль-Муаджіб повідомив, що влада Саудівської Аравії підтвердила смерть саудівського журналіста Джамаля Ахмада Хашоґджі в результаті конфлікту в консульстві королівства в Стамбулі.