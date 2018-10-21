The New York Times: Хашоґджі намагався перешкодити Ер-Ріяду вести в Twitter компанію проти незгодних

За відомостями джерел видання, серед яких саудівські та американські офіційні осіби, “сотні людей працюють на так званій фермі тролів в Ер-Ріяді, щоб заглушити голоси дисидентів, таких як Хашоґджі”. Як стверджується в публікації, в інформаційній кампанії беруть участь кілька сотень співробітників, здебільшого молодих людей, які отримують близько 3 тисяч доларів США на місяць.

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Головним стратегом тролів був екс-радник королівської канцелярії у ранзі міністра Сауд аль-Кахтані. Він раніше був звільнений із даного поста в зв’язку з загибеллю Хашоґджі в консульстві королівства в Стамбулі.

Співробітники, про які йде мова, виявляють у Twitter повідомлення або дискусії, критичні по відношенню до влади Саудівської Аравії, і намагаються відвернути від них увагу аудиторії. Наприклад, вони публікують у гілках дискусій порнографічні матеріали, залишають сфабриковані скарги адміністрації Twitter або виступають з образами і погрозами. Таким нападкам нібито регулярно піддавався і Хашоґджі.

Видання зазначає, що, як підозрюють американські спецслужби, влада королівства користувалися послугами співробітника Twitter Алі Альзабара. Він працював у соцмережі з 2013 року по кінець 2015 року і був одним із розробників, маючи доступ до особистих даних користувачів.

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За твердженням американських спецслужб, Альзабар передав саудівській розвідці дані про ряд акаунтів. У Twitter не знайшли доказів цьому, однак все одно звільнили його в грудні 2015 року. Після цього Альзабар переїхав до Саудівської Аравії і, за словами джерела, став працювати на владу королівства.

У матеріалі йдеться, що незадовго до свого зникнення Хашоґджі намагався допомогти організувати добровольців, які б протидіяли зазначеній кампанії Ер-Ріяда в Twitter. Він, зокрема, нібито направив на ці цілі 5 тисяч доларів “саудівському дисиденту, який живе в Канаді”.

Як раніше інформував УНН, Джамаль Ахмад Хашоґджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

У суботу генеральний прокурор королівства шейх Сауд аль-Муаджіб повідомив, що влада Саудівської Аравії підтвердила смерть саудівського журналіста Джамаля Ахмада Хашоґджі в результаті конфлікту в консульстві королівства в Стамбулі.