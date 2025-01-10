У Києві уламки російського дрона влучили у багатоповерхівку
Київ • УНН
У Солом'янському районі Києва уламки ворожого безпілотника пошкодили багатоповерхівку та 6 автомобілів. Інцидент стався близько 2-ї години ночі 10 січня, постраждалих немає.
У ніч на 10 січня в Солом’янському районі Києва уламки російського безпілотника влучили в багатоповерховий житловий будинок, пошкодивши вікна та шість автомобілів. Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.
Деталі
Близько другої години ночі в Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників. Згодом у місті пролунали вибухи, спричинені роботою сил протиповітряної оборони.
В Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку. Попередньо без постраждалих
За словами начальника КМВА, пошкоджено вікна та шість авто.
На місці працюють служби.
Нагадаємо
В ніч проти 10 січня у Києві зафіксовано вибухи через атаку ворожих БпЛА.