У Києві лунають вибухи: ППО працює по ворожих дронах
Київ • УНН
В ніч проти 10 січня у Києві зафіксовано вибухи через атаку ворожих БпЛА. Системи протиповітряної оборони активно працюють, населення закликають перебувати в укриттях.
Вибухи у Києві лунають прямо зараз, в ніч проти 10 січня. Столицю атакують ворожі БпЛА. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Повітряних сили України та Київської міської військової адміністрації (КМВА).
В Києві працює ППО! Перебувайте в безпечних місцях!