У Києві лунають вибухи: ППО працює по ворожих дронах

Вибухи у Києві лунають прямо зараз, в ніч проти 10 січня. Столицю атакують ворожі БпЛА. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Повітряних сили України та Київської міської військової адміністрації (КМВА).

В Києві працює ППО! Перебувайте в безпечних місцях! - йдеться у дописі КМВА.