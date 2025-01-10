В Киеве раздаются взрывы: ПВО работает по вражеских дронах

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Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)
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Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

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Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
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Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

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Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста
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Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста

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Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация
 • 117669 просмотра

Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация

БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы
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БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы

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Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп
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Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп

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Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
 • 186598 просмотра

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

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Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим
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Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
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Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

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Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
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Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве раздаются взрывы: ПВО работает по вражеских дронах

В Киеве раздаются взрывы: ПВО работает по вражеских дронах

Киев  •  УНН

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В ночь на 10 января в Киеве зафиксированы взрывы из-за атаки вражеских БпЛА. Системы противовоздушной обороны активно работают, население призывают находиться в укрытиях.

Взрывы в Киеве раздаются прямо сейчас, в ночь на 10 января. Столицу атакуют вражеские БпЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на  Telegram-канал  Воздушных сил Украины и Киевской городской военной администрации (КГВА).

В Киеве работает ПВО! Находитесь в безопасных местах!

- говорится в заметке КГВА.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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