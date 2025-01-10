В Киеве раздаются взрывы: ПВО работает по вражеских дронах

Взрывы в Киеве раздаются прямо сейчас, в ночь на 10 января. Столицу атакуют вражеские БпЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Украины и Киевской городской военной администрации (КГВА).

В Киеве работает ПВО! Находитесь в безопасных местах! - говорится в заметке КГВА.