В Киеве раздаются взрывы: ПВО работает по вражеских дронах
Киев • УНН
В ночь на 10 января в Киеве зафиксированы взрывы из-за атаки вражеских БпЛА. Системы противовоздушной обороны активно работают, население призывают находиться в укрытиях.
Взрывы в Киеве раздаются прямо сейчас, в ночь на 10 января. Столицу атакуют вражеские БпЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Украины и Киевской городской военной администрации (КГВА).
В Киеве работает ПВО! Находитесь в безопасных местах!