В Киеве обломки российского дрона попали в многоэтажку

ukenru
Эксклюзив
Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)
 • 67349 просмотра

Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

Эксклюзив
Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
 • 107723 просмотра

Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Эксклюзив
Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста
 • 114214 просмотра

Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста

Эксклюзив
Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация
 • 118992 просмотра

Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация

БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы
 • 110202 просмотра

БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы

Эксклюзив
Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп
 • 118815 просмотра

Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп

Эксклюзив
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
 • 187344 просмотра

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Эксклюзив
Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим
 • 142976 просмотра

Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
 • 165908 просмотра

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

Эксклюзив
Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
 • 184481 просмотра

Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Норвегия готовит для Украины рекордную военную помощь в 2025 году - Умеров

Норвегия готовит для Украины рекордную военную помощь в 2025 году - Умеров

 • 34296 просмотра
Зеленский прибыл в Италию

Зеленский прибыл в Италию

 • 25457 просмотра
Туск возмутился заявлением кандидата в президенты Навроцкого об Украине

Туск возмутился заявлением кандидата в президенты Навроцкого об Украине

 • 29899 просмотра
Прорыв теплосети возле Центрального вокзала в Киеве: более 230 домов остались без тепла

Прорыв теплосети возле Центрального вокзала в Киеве: более 230 домов остались без тепла

 • 26149 просмотра
Прорыв теплосети в Киеве: обвалилась часть фасадной стены дома

Прорыв теплосети в Киеве: обвалилась часть фасадной стены дома

 • 27755 просмотра
публикации
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
Эксклюзив

 • 187345 просмотра
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

 • 151202 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

 • 155730 просмотра
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 201534 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 204120 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

 • 102810 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 111458 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 110376 просмотра
Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

 • 109078 просмотра
Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

 • 111420 просмотра
Актуальное
В Киеве обломки российского дрона попали в многоэтажку

В Киеве обломки российского дрона попали в многоэтажку

Киев  •  УНН

 • 4573 просмотра

Read in English

В Соломенском районе Киева обломки вражеского беспилотника повредили многоэтажку и 6 автомобилей. Инцидент произошел около 2 часов ночи 10 января, пострадавших нет.

В ночь на 10 января в Соломенском районе Киева обломки российского беспилотника попали в многоэтажный жилой дом, повредив окна и шесть автомобилей. Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.

Детали

Около двух часов ночи в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников. Впоследствии в городе прогремели взрывы, вызванные работой сил противовоздушной обороны.

В Соломенском районе зафиксировано попадание обломков вражеского БпЛА в многоэтажку. Предварительно без пострадавших

- написал Тимур Ткаченко в Telegram.

По словам начальника КГВА, повреждены окна и шесть авто.

На месте работают службы.

Напомним

В ночь на 10 января в Киеве зафиксировано взрывы из-за атаки вражеских БпЛА.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКиев
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы