В Киеве обломки российского дрона попали в многоэтажку
Киев • УНН
В Соломенском районе Киева обломки вражеского беспилотника повредили многоэтажку и 6 автомобилей. Инцидент произошел около 2 часов ночи 10 января, пострадавших нет.
В ночь на 10 января в Соломенском районе Киева обломки российского беспилотника попали в многоэтажный жилой дом, повредив окна и шесть автомобилей. Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.
Детали
Около двух часов ночи в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников. Впоследствии в городе прогремели взрывы, вызванные работой сил противовоздушной обороны.
В Соломенском районе зафиксировано попадание обломков вражеского БпЛА в многоэтажку. Предварительно без пострадавших
По словам начальника КГВА, повреждены окна и шесть авто.
На месте работают службы.
Напомним
В ночь на 10 января в Киеве зафиксировано взрывы из-за атаки вражеских БпЛА.