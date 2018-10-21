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The New York Times: Хашкаджи пытался помешать Эр-Рияду вести в Twitter компанию против несогласных

The New York Times: Хашкаджи пытался помешать Эр-Рияду вести в Twitter компанию против несогласных

Киев  •  УНН

 • 13558 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Власти Саудовской Аравии проводят информационную кампанию против инакомыслящих в Twitter, пользуясь услугами бывшего сотрудника соцсети. Газета The New York Times в субботу опубликовала материал, в котором утверждается, что журналист The Washington Post Джамаль Ахмад Хашкаджи пытался противодействовать этому, информирует УНН.

По сведениям источников издания, в том числе саудовских и американских официальных лиц, “сотни людей работают на так называемой ферме троллей в Эр-Рияде, чтобы заглушить голоса диссидентов, таких как Хашкаджи”. Как утверждается в публикации, в информационной кампании участвуют несколько сотен сотрудников, по большей части молодых людей, которые получают около 3 тысяч долларов США в месяц.

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Главным стратегом троллей был экс-советник королевской канцелярии в ранге министра Сауд аль-Кахтани. Он ранее был уволен с данного поста в связи с гибелью Хашкаджи в консульстве королевства в Стамбуле.

Сотрудники, о которых идет речь, выявляют в Twitter сообщения или дискуссии, критические по отношению к властям Саудовской Аравии, и пытаются отвлечь от них внимание аудитории. К примеру, они публикуют в ветках дискуссий порнографические материалы, оставляют сфабрикованные жалобы администрации Twitter или выступают с оскорблениями и угрозами. Таким нападкам якобы регулярно подвергался и Хашкаджи.

Издание отмечает, что, как подозревают американские спецслужбы, власти королевства пользовались услугами сотрудника Twitter Али Альзабара. Он работал в соцсети с 2013 года по конец 2015 года и являлся одним из разработчиков, имея доступ к личным данным пользователей.

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По утверждению американских спецслужб, Альзабар передал саудовской разведке данные о ряде аккаунтов. В Twitter не нашли доказательств этому, но все равно уволили его в декабре 2015 года. После этого Альзабар переехал в Саудовской Аравии и, по словам источника, стал работать на власть королевства.

В материале говорится, что незадолго до своего исчезновения Хашоґджи пытался помочь организовать добровольцев, которые противодействовали указанной кампании Эр-Рияда в Twitter. Он, в частности, якобы направил на эти цели 5000 долларов “саудовскому диссиденту, который живет в Канаде”.

Как ранее информировал УНН, Джамаль Ахмад Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не не выходил на связь.

В субботу генеральный прокурор королевства шейх Сауд аль-Муаджиб сообщил, что власти Саудовской Аравии подтвердила смерть саудовского журналиста Джамаля Ахмада Хашкаджи в результате конфликта в консульстве королевства в Стамбуле.

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