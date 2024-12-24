Один погибший и 13 пострадавших: Офис генпрокурора о последствиях удара рф по Кривому Рогу

Из-за ракетного удара по жилому дому в Кривом Роге погиб один человек, пострадали 13 человек, среди них - 16-летняя девочка. Начато расследование. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.

"По данным следствия, 24 декабря 2024 года военные рф нанесли ракетный удар по г. Кривой Рог. Сейчас известно об 1 погибшем. Пострадали 13 человек, среди них - 16-летняя девочка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждены жилой дом, магазины, автомобили.

В Офис Генпрокурора отмечают, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Под завалами дома, вероятно, остаются люди.

"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Дополнение

Российские войска попали баллистической ракетой в жилой дом, в котором 32 квартиры в Кривом Роге.