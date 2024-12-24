Кабмин продлил бронирование от мобилизации на месяц из-за кибератаки на госреестры

Кабмин решил автоматически продлить действующие бронирования от мобилизации на один месяц. Решение связано с временным приостановлением работы госреестров из-за кибератаки, передает УНН со ссылкой на Минэкономики.

Кабинет Министров Украины принял решение автоматически продлить действующие бронирования от мобилизации на один месяц, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года. Это касается бронирований, которые действовали по состоянию на 19 декабря 2024 года и предоставлены в соответствии с Постановлением №76 от 27 января 2023 года. Решение связано с временным приостановлением работы госреестров из-за кибератаки - говорится в сообщении.

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В ведомстве также привели пример: если срок действия бронирования работника завершался 20 декабря 2024 года, он будет автоматически продлен до 20 января 2025 года. Если же бронирование завершилось до 19 декабря, то есть до кибератаки - работодатели смогут его возобновить после восстановления работы реестров.

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"Это решение позволяет военнообязанным с действующим бронированием сохранить его без лишних процедур. Мы обеспечиваем прозрачность и удобство в этих процессах, что является важным в военное время", - отметил заместитель Министра экономики Виталий Киндратив.

Основные детали

Продолжение: Бронирование, предоставленные Министерством экономики или через портал Дія - продлеваются автоматически на месяц, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года.

Интеграция в реестр: Министерство обороны обязано в течение 5 дней после вступления в силу постановления внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

"Это решение упростит процедуру продления бронирований, особенно для тех, кто работает в критически важных отраслях или участвует в обеспечении экономической стабильности страны.

Министерство обороны и Министерство экономики продолжают сотрудничество для совершенствования процессов бронирования и обеспечения эффективной работы предприятий во время мобилизации", - говорится в сообщении.

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