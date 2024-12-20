Масштабная кибератака на госреестры: первые этапы восстановления займут до двух недель - Стефанишина
Киев • УНН
Враждебные хакеры совершили одну из крупнейших кибератак на государственные реестры Украины. Министерство юстиции работает над восстановлением доступа к критически важным системам, что может занять до двух недель.
Произошла одна из крупнейших внешних кибератак на государственные реестры Украины, которая привела к временной приостановке работы нескольких ключевых систем. Об этом сообщает вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, передает УНН.
Детали
Атака была направлена на Единые и Государственные реестры, которые находятся в ведении Министерства юстиции Украины.
По предварительным данным, кибератака осуществлялась российскими хакерами с целью нарушения работы критически важной инфраструктуры страны. Специалисты сейчас работают в усиленном режиме над постепенным восстановлением доступа к реестрам.
В приоритете - восстановление работы Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, а также Государственного реестра прав на недвижимое имущество и их обременений. Ожидается, что первые этапы восстановления займут до двух недель.
Отмечается, что функционирование других государственных ресурсов не находится под угрозой. После восстановления работы систем будет проведен детальный анализ инцидента для усиления киберзащиты в будущем.
Граждан призывают сохранять спокойствие, поскольку ситуация под контролем, а информация об особенностях предоставления услуг будет предоставлена в ближайшее время.
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