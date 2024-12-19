Кибератака на Минюст или масштабный сбой? Какие госсервисы временно недоступны

Оккупанты выложили информацию, что атаковали цифровые базы данных Министерства юстиции Украины. Как сообщил нардеп Александр Федиенко, по состоянию на сейчас, достаточно много цифровых баз до сих пор не работают, передает УНН.

"Сегодня россияне выложили информацию, что они атаковали цифровые базы данных министерства юстиции. По состоянию на сейчас, достаточно много цифровых баз соответствующего учреждения до сих пор не работают", - сообщил нардеп.

По словам Федиенко, специалисты СБУ работают над локализацией и восстановлением баз данных. Но действительно пока все цифровые сервисы которые работали через государственные порталы работать не будут.

"Пока остается вопрос, почему МЮ не вышло с соответствующей коммуникацией, и инструкцией к гражданам, что делать, возможно иметь на это время с собой бумажные документы, а заключение брачных контрактов через Дію пока работать не будет. Из собственных источников мне стало известно, что все бэкапы сохранены, сейчас происходит восстановление", - резюмировал Федиенко.

Что говорят в Минюсте?

Сайт Минюста пока не работает. Однако на странице ведомства в Facebook появилось заявление о масштабном сбое.

"Понимаем, насколько важным для каждого из вас является доступ к государственным реестрам и сервисам, и приносим искренние извинения за временные неудобства. К сожалению, мы столкнулись с серьезным вызовом - масштабным сбоем на уровне сетевой инфраструктуры, обслуживающей реестры.

Мы хорошо понимаем, как это может повлиять на ваши планы и дела.

Хотим заверить вас, что команда специалистов ГП Национальные информационные системы работает в усиленном режиме, прилагая максимум усилий для скорейшего возобновления работы всех сервисов. Безопасность данных - наш главный приоритет!"- говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что работы по устранению проблем на уровне сетевой инфраструктуры продолжаются, в связи с чем единые и государственные реестры, создание и обеспечение функционирования которых относится к компетенции МЮУ, а также веб-сайты Минюста, ГП "НАИС" и колл-центр будут недоступны до конца дня.

"Мы понимаем, что каждый час ожидания может быть критическим для ваших дел, поэтому делаем все возможное для оперативного решения ситуации. О восстановлении работы систем или сроки необходимые для восстановления сразу же сообщим", - добавили в ведомстве.

Добавим

Кроме того, на сайте Дія появилось сообщение, что часть сервисов временно не работает из-за обновления государственных реестров.

Технические работы проводят Национальные информационные системы. Дія не сохраняет личные данные, а только подтягивает информацию из реестров, поэтому на портале и в приложении временно не работают:

Регистрация, внесение изменений, закрытие ФЛП

Выписка из ЕГР

Регистрация ООО

Переход ООО на модельный устав

Строительные услуги

Бронирование сотрудников

Перерегистрация авто

Брак онлайн

Актовые записи

Строительные услуги

Регистрация права собственности на имущество

Информационная справка из ГРРП

Кредиты ВПЛ

Помощь инвалиду с детства и детям с инвалидностью

Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком

Помощь при усыновлении ребенка

Пособие на ребенка одинокой матери или отцу

Строительные услуги

еЖилье

Сообщение о поврежденном/уничтоженном имуществе

еВосстановление

еВосстановление для бизнеса

Сообщение о ремонтных работах

Бронирование по сертификату

Международный реестр убытков

Заявление о браке

Выдержки и повторная выдача свидетельств из ГРАГС

"Специалисты уже работают над тем, чтобы вернуть сервисы в привычном режиме как можно быстрее. Следите за обновлениями в социальных сетях действия", - указано в сообщении.