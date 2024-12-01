Бронирование в "Дії": в Минэкономики обратились к работодателям с оговоркой

Если окажется, что работодатель предоставил недостоверную информацию о заработной плате работника, то предприятие будет терять возможность бронирования и получения критичности на период 6 месяцев. Об этом сообщила первый вице-премьер - министр-министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире телемарафона, передает УНН.

Свириденко прокомментировала, смогут ли претендовать на бронь работники предприятий, которые официально оформлены, например, с сегодняшнего дня, 1 декабря.

"Если мы говорим о новых работниках, мы понимаем, что ежемесячная отчетность за начисленную заработную плату будет работать с 1 января. Соответственно мы увидим эти данные в налоговой только в феврале. Для того, чтобы дать возможность предприятиям набирать новых работников мы имеем возможность базируясь на декларативном принципе работодателям бронировать тех работников, которые будут получать 20 тыс. грн, не получали, а будут", - сказала Свириденко.

Она отметила, что в правительстве таким образом хотят показать, что доверяют бизнесу.

"Но, здесь очень важный момент. Если после того, как будет введена ежемесячная отчетность и мы увидим, что работодатель предоставил не достоверную информацию и у такого работника зарплата не соответствует критериям, то такое предприятие будет терять возможность бронировать работников и получать критичность на период 6 месяцев. Поэтому у меня большая просьба ко всем работодателям, потому что именно они в "Дії" будут обновлять эти данные, обратить внимание и очень четко указывать уровень заработной платы, который необходим для того, чтобы работник был забронирован", - заявила Свириденко.

Дополнение

С 1 декабря бронирование сотрудников возможно только через портал "Дия".

По новым правилам, чтобы бронировать людей, предприятие должно соответствовать 3-м критерию:

1. средняя зарплата на предприятии не менее 20 тысяч гривен.

2. отсутствие налоговых долгов

3. критерий выбираете самостоятельно из перечня:

резидентство в Дия.City

1,5 + млн евро уплаченных налогов за год

32 + млн евро поступлений

важность для национальной экономики или потребностей тергромады

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