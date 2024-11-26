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Потеряют ли возможность бронирования работники, которые трудоустроены после 18 мая: Минэкономики объяснило

Потеряют ли возможность бронирования работники, которые трудоустроены после 18 мая: Минэкономики объяснило

Киев  •  УНН

 • 8572 просмотра

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Минэкономики опровергло слухи о влиянии даты трудоустройства на возможность бронирования от мобилизации. Критичность предприятия и зарплата от 20 тыс. грн - единственные обязательные критерии для получения отсрочки.

Любая дата трудоустройства человека на предприятии не имеет никакого отношения к возможности его бронирования. Сейчас обязательны два критерия, которым должно соответствовать предприятие - критичность и соответствующий уровень заработной платы. Об этом сообщил заместитель министра экономики Виталий Киндратив, комментируя заявления о 18 мая в эфире телемарафона, передает УНН.

Нардеп Богдан Кицак заявлял, что якобы для получения бронирования от мобилизации работник должен был быть трудоустроен на предприятие до 18 мая 2024 года.

На вопрос, работники, которые трудоустроены на предприятии позже 18 мая потеряют возможность получить бронирование, Киндратив ответил: «Любая дата трудоустройства человека не имеет никакого отношения к возможности его бронирования. Возможность бронирования определяется критичностью предприятия и соответствующим уровнем заработной платы по человеку, который планируется к бронированию. Эта дата (18 мая - ред.) действительно есть в постановлении и она была в предыдущем постановлении, но она в себе имела совсем другую логику».

Кондратов отметил, что эта дата для определения процентного соотношения.

Это дата от которой по формуле отсчитывалось количество людей, которые могут быть забронированы. То есть, это для процентного соотношения. Например, раньше до 18 мая, когда эта норма была интегрирована, предприятие имело, например, 100 человек в штате и они бронировали 50%. То есть у них 50 было забронировано, 50 потенциально могли быть мобилизованы. Если бы из этих 50 потенциально мобилизованных забрали бы 20, то на следующей итерации получения бронирования расчетная цифра была бы не 100%, а 80%. Именно этой нормой зафиксировали эту возможность, что предприятие фиксирует себе условную квоту и 50% считается от той даты

- объяснил Кондратов.

Кроме того, Киндратив объяснил, что нужно сделать предприятию, которое ранее было признано критическим для того, чтобы сейчас бронировать своих работников.

В Минэкономики объяснили, что изменится и кто потеряет отсрочку от мобилизации23 нояб. 2024, 19:31 • 42081 просмотр

«Мы сегодня приняли новое постановление, которое определяет способ и обязательные новые критерии для определения критичности. То есть предприятию, которое на сегодня уже имеет критичность и уже есть забронированные работники, нужно открыть постановление и проверить, соответствует ли оно новым критериям и переподаться в орган, который определял их критичность - это областная военная администрация, или соответствующее министерство, или центральный орган исполнительной власти, и переподаться, перепройти, переполучить статус критичности», - сказал Киндратив.

Он отметил, что после этого предприятие сможет в полном объеме продолжать бронировать новых сотрудников, или менять структуру своих забронированных людей.

Сейчас у нас два обязательных критерия, которым должно соответствовать предприятие: отсутствие налоговой задолженности любой и средняя заработная плата по предприятию и заработной платой по работнику, который бронируется. То и то должно составлять от 20 тыс. грн

- отметил Киндратив.

На вопрос, после того, как предприятие подтвердит свой статус критического, будут ли аннулированы бронирования срок действия которых еще не истек, Киндратив ответил: «В момент, когда предприятие получает новую критичность, орган который определял критичность заливает ее в систему «Дія» и руководитель предприятия принимает решение, кого он перебронирует на следующий срок».

Он отметил, что на сегодня все действующие бронирования будут действовать до 28 февраля. 

«То есть предприятиям надо в это время пройти процедуру переподтверждения собственной критичности и перебронировать по новой процедуре людей», - добавил замминистра.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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