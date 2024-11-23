В Минэкономики объяснили, что изменится и кто потеряет отсрочку от мобилизации

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Кабмин обновил критерии бронирования военнообязанных на период военного положения. Предприятия должны подтвердить критическую важность до февраля 2025 года, а зарплата бронированных работников должна быть не менее 20 тыс. грн.

Кабинет министров сделал более четкой процедуру бронирования военнообязанных на период военного положения. Об этом сообщает Министерства энергетики Украины, пишет УНН.

Детали

По данным ведомства, начиная с 1 декабря бронирование военнообязанных снова будет происходить через «Дію». В то же время в соответствии с новыми критериями, все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года.

По результатам аудита, говорят в Минэнерго, 95% от всех критически важных предприятий сохранили этот статус, однако, во время аудита были выявлены следующие нарушения:

  • резкое и необоснованное снижение зарплаты работникам после получения предприятиям статуса критически важного;.
  • использование различных моделей для сверхурочного увеличения численности забронированных;.
  • включение предприятий в перечень критически важных, которые по сути не являются критическими для экономики.

Заместитель министра экономики Виталий Киндратив заявил, что «правительство смогло выявить незначительные нарушения и подготовить изменения, чтобы их исправить. А значит новые параметры бронирования и критичности предприятий станут более четкими и обеспечат баланс между обороноспособностью государства и экономикой».

По результатам аудита предприятия, на которых выявлены злоупотребления, потеряли статус критически важных, а работники этих предприятий разбронированы. Также мы упорядочили согласование отраслевых и региональных критериев критичности предприятий. Бронирование должны иметь только те, кто действительно вносит вклад в экономику и имеют на это законное право,

- отметил он.

На основании данных аудита Правительство решило обновить критерии бронирования, чтобы механизм работал и в пользу нашей обороноспособности, и в пользу экономики.

Алгоритм признания предприятий критически важными не меняется. По-прежнему предприятие обращается в соответствующее Министерство или ОВА для получения такого статуса.

Правительство сохранило восемь действующих критериев для определения предприятия критически важным. В то же время отраслевые и региональные критерии критичности отныне согласовываются Министерством обороны и Министерством экономики. 

Дополнительные критерии критической важности

Для частных предприятий устанавливается обязательный критерий - начисленная средняя зарплата на предприятии за последний календарный квартал должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты (20 тыс. грн на 15 ноября 2024 года). У работника, которого бронируют, начисленная заработная плата также должна быть не менее 20 тыс. гривен.

Внедряется обязательный критерий для предприятий - отсутствие задолженности по уплате всех налогов. 

Предприятия должны подтвердить свою критическую важность

Предприятия, которые захотят забронировать сотрудника, должны подтвердить соответствие действующим и новым критериям. У них есть на это более трех месяцев — от публикации соответствующего постановления до конца февраля 2025 года. 

После подтверждения критичности, предприятия должны через Дію подать снова списки работников для бронирования. До подачи обновленных списков, все предоставленные бронирования остаются в силе. 

Бронирование работников через Дію заработает с 1 декабря. Сервис устраняет человеческий фактор и ускоряет процесс. 

Предприятиям запрещается бронировать работников, не состоящих на воинском учете или не имеющих военно-учетных документов. 

 Напомним

Президент Украины заявил, что показанные ему модели экономического бронирования не являются справедливыми. Зеленский поручил Минэкономики и премьер-министру найти баланс в этом вопросе.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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