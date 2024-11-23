В Минэкономики объяснили, что изменится и кто потеряет отсрочку от мобилизации

Кабинет министров сделал более четкой процедуру бронирования военнообязанных на период военного положения. Об этом сообщает Министерства энергетики Украины, пишет УНН.

Детали

По данным ведомства, начиная с 1 декабря бронирование военнообязанных снова будет происходить через «Дію». В то же время в соответствии с новыми критериями, все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года.

По результатам аудита, говорят в Минэнерго, 95% от всех критически важных предприятий сохранили этот статус, однако, во время аудита были выявлены следующие нарушения:

резкое и необоснованное снижение зарплаты работникам после получения предприятиям статуса критически важного;.

использование различных моделей для сверхурочного увеличения численности забронированных;.

включение предприятий в перечень критически важных, которые по сути не являются критическими для экономики.

Заместитель министра экономики Виталий Киндратив заявил, что «правительство смогло выявить незначительные нарушения и подготовить изменения, чтобы их исправить. А значит новые параметры бронирования и критичности предприятий станут более четкими и обеспечат баланс между обороноспособностью государства и экономикой».

По результатам аудита предприятия, на которых выявлены злоупотребления, потеряли статус критически важных, а работники этих предприятий разбронированы. Также мы упорядочили согласование отраслевых и региональных критериев критичности предприятий. Бронирование должны иметь только те, кто действительно вносит вклад в экономику и имеют на это законное право, - отметил он.

На основании данных аудита Правительство решило обновить критерии бронирования, чтобы механизм работал и в пользу нашей обороноспособности, и в пользу экономики.

Алгоритм признания предприятий критически важными не меняется. По-прежнему предприятие обращается в соответствующее Министерство или ОВА для получения такого статуса.

Правительство сохранило восемь действующих критериев для определения предприятия критически важным. В то же время отраслевые и региональные критерии критичности отныне согласовываются Министерством обороны и Министерством экономики.

Дополнительные критерии критической важности

Для частных предприятий устанавливается обязательный критерий - начисленная средняя зарплата на предприятии за последний календарный квартал должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты (20 тыс. грн на 15 ноября 2024 года). У работника, которого бронируют, начисленная заработная плата также должна быть не менее 20 тыс. гривен.

Внедряется обязательный критерий для предприятий - отсутствие задолженности по уплате всех налогов.

Предприятия должны подтвердить свою критическую важность

Предприятия, которые захотят забронировать сотрудника, должны подтвердить соответствие действующим и новым критериям. У них есть на это более трех месяцев — от публикации соответствующего постановления до конца февраля 2025 года.

После подтверждения критичности, предприятия должны через Дію подать снова списки работников для бронирования. До подачи обновленных списков, все предоставленные бронирования остаются в силе.

Бронирование работников через Дію заработает с 1 декабря. Сервис устраняет человеческий фактор и ускоряет процесс.

Предприятиям запрещается бронировать работников, не состоящих на воинском учете или не имеющих военно-учетных документов.

Напомним

Президент Украины заявил, что показанные ему модели экономического бронирования не являются справедливыми. Зеленский поручил Минэкономики и премьер-министру найти баланс в этом вопросе.