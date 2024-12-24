Удар рф по дому в Кривом Роге: умер мужчина, которого достали из-под завалов

В Кривом Роге из-под завалов жилого дома, разбитого россиянами, достали еще одного мужчину. Врачи сделали все возможное, чтобы реанимировать его. Впрочем, спасти не удалось. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

"Из-под завалов криворожского дома, разбитого россиянами, достали еще одного мужчину. Врачи сделали все возможное, чтобы реанимировать его. Впрочем, к сожалению, спасти не удалось. Под руинами еще могут быть люди", - написал Лысак.

Напомним

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что сегодня, 24 декабря, российские войска попали баллистической ракетой в жилой дом, в котором 32 квартиры.