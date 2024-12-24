Удар баллистической ракетой по дому в Кривом Роге: под завалами есть люди

Под завалами жилого дома в Кривом Роге еще есть люди, слышны голоса. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в эфире телемарафона, передает УНН.

Сейчас на эту минуту объявлена минута тишины (17:19 - ред.), потому что под завалами точно есть люди. Люди были в магазине на первом этаже, люди были в квартирах. Слышно голоса, даже одна женщина трубку взяла и мы с ней переговорили. Поэтому разбор завалов идет только руками. Если какие-то большие конструкции, балки будут оттягиваться краном, то все остальное руками - рассказал Вилкул.

Дополнение

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