Друга повітряна тривога за ніч у Києві: що відбувається в небі над Україною
Київ • УНН
У Києві о 04:52 оголосили другу за ніч повітряну тривогу через загрозу БПЛА. Рух ворожих дронів зафіксовано над Вінницькою, Хмельницькою, Черкаською, Полтавською та Дніпропетровською областями.
У Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу. Причиною судячи з усього знову стали дрони. Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Сигнал другої повітряної тривоги в Києві пролунав о 04:52.
Рух БПЛА також зафіксовано:
Вінничина→Хмельниччина.
Черкащина→Полтавщина.
Дніпропетровщина→Полтавщина.
Карта повітряних тривог в Україні станом на 05:00
В регіонах, де оголошено тривоги, досі існує загроза застосування БпЛА.