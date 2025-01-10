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Друга повітряна тривога за ніч у Києві: що відбувається в небі над Україною

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У Києві о 04:52 оголосили другу за ніч повітряну тривогу через загрозу БПЛА. Рух ворожих дронів зафіксовано над Вінницькою, Хмельницькою, Черкаською, Полтавською та Дніпропетровською областями.

У Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу. Причиною судячи з усього знову стали дрони. Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Сигнал другої повітряної тривоги в Києві пролунав о 04:52.

Рух БПЛА також зафіксовано:

Вінничина→Хмельниччина.

Черкащина→Полтавщина.

Дніпропетровщина→Полтавщина.

Карта повітряних тривог в Україні станом на 05:00

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В регіонах, де оголошено тривоги, досі існує загроза застосування БпЛА.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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