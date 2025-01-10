Друга повітряна тривога за ніч у Києві: що відбувається в небі над Україною

У Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу. Причиною судячи з усього знову стали дрони. Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Сигнал другої повітряної тривоги в Києві пролунав о 04:52.

Рух БПЛА також зафіксовано:

Вінничина→Хмельниччина.

Черкащина→Полтавщина.

Дніпропетровщина→Полтавщина.

Карта повітряних тривог в Україні станом на 05:00

В регіонах, де оголошено тривоги, досі існує загроза застосування БпЛА.