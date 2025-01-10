Вторая воздушная тревога за ночь в Киеве: что происходит в небе над Украиной
Киев • УНН
В Киеве в 04:52 объявили вторую за ночь воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА. Движение вражеских дронов зафиксировано над Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областями.
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу. Причиной судя по всему снова стали дроны. Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ, передает УНН.
Детали
Сигнал второй воздушной тревоги в Киеве прозвучал в 04:52.
Движение БПЛА также зафиксировано:
Винничина→Хмельниччина.
Черкасская область→Полтавщина.
Днепропетровщина→Полтавщина.
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 05:00
В регионах, где объявлены тревоги, до сих пор существует угроза применения БпЛА.