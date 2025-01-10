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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вторая воздушная тревога за ночь в Киеве: что происходит в небе над Украиной

Вторая воздушная тревога за ночь в Киеве: что происходит в небе над Украиной

Киев  •  УНН

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В Киеве в 04:52 объявили вторую за ночь воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА. Движение вражеских дронов зафиксировано над Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областями.

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу. Причиной судя по всему снова стали дроны. Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ, передает УНН.

Детали

Сигнал второй воздушной тревоги в Киеве прозвучал в 04:52.

Движение БПЛА также зафиксировано:

Винничина→Хмельниччина.

Черкасская область→Полтавщина.

Днепропетровщина→Полтавщина.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 05:00

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В регионах, где объявлены тревоги, до сих пор существует угроза применения БпЛА.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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