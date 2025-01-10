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Канада виділить 300 млн доларів військової допомоги Україні

Канада виділить 300 млн доларів військової допомоги Україні

Київ • УНН

 • 70671 перегляди

Канада виділить 440 млн канадських доларів на нову військову допомогу Україні. Кошти спрямують на боєприпаси, безпілотники та зимове спорядження для ЗСУ.

Канада оголосила про нову допомогу для української армії. Йдеться про допомогу на суму близько 300 мільйонів доларів (440 мільйонів канадських доларів). Про це інформує УНН з посиланням на пресреліз Уряду Канади.

Деталі

Зазначається, що за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 9 січня, міністр оборони Канади Білл Блер повідомив, що 200 млн канадських доларів буде спрямовано на чеську ініціативу із закупівлі та доставки України боєприпасів.

Снаряди залишаються одним із ключових пріоритетів України

- йдеться у пресрелізі.

За інформацією пресслужби Уряду Канади, ще 50 млн канадських доларів будуть використані на закупівлю різних боєприпасів у канадських виробників.

Також у відомстві пообіцяли виділити 100 млн канадських доларів на данську модель із підтримки виробництва дронів українською оборонною промисловістю.

Безпілотники стали критично важливими у цьому конфлікті, і оборонна промисловість України процвітає в інноваціях та експериментах у цій галузі

- наголосили в Уряді Канади.

Ще 30 млн буде виділено на зимове спорядження, включаючи спальні мішки, зимові черевики та термозахисні шари для українських військових. Кілька траншів цієї допомоги вже було доставлено в Україну в грудні 2024 року.

Допомога, оголошена сьогодні, є частиною додаткової військової допомоги Україні в розмірі $500 млн, про яку було повідомлено на саміті НАТО у 2024 році, і $1,6 млрд, розрахованих у бюджеті на 2024 рік. Таким чином, загальна вартість військової допомоги Канади після повномасштабного вторгнення росії досягла $4,5 млрд

- зазначено у повідомленні.

Окрім цього, Канада оголосила, що вже передала Україні камер для дронів на близько $50 млн, а також відправила кілька вантажів зимової форми на близько $23 млн.

У відомстві додали, що у вересні 2024 року Канада передала Україні понад 2000 двигунів до авіаракет CRV-7, а у грудні минулого року – приблизно 1300 боєголовок до цих ракет.

Нагадаємо

Канада розширила заборону на 324 моделі вогнепальної зброї та розглядає можливість їх передачі Україні. Київ вже висловив зацікавленість у такій підтримці для боротьби з російською агресією.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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