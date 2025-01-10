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Канада выделит 300 млн долларов военной помощи Украине

Канада выделит 300 млн долларов военной помощи Украине

Киев  •  УНН

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Канада выделит 440 млн канадских долларов на новую военную помощь Украине. Средства направят на боеприпасы, беспилотники и зимнее снаряжение для ВСУ.

Канада объявила о новой помощи для украинской армии. Речь идет о помощи на сумму около 300 миллионов долларов (440 миллионов канадских долларов). Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-релиз Правительства Канады.

Детали

Отмечается, что по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" 9 января, министр обороны Канады Билл Блэр сообщил, что 200 млн канадских долларов будет направлено на чешскую инициативу по закупке и доставке Украине боеприпасов.

Снаряды остаются одним из ключевых приоритетов Украины

- говорится в пресс-релизе.

По информации пресс-службы Правительства Канады, еще 50 млн канадских долларов будут использованы на закупку различных боеприпасов у канадских производителей.

Также в ведомстве пообещали выделить 100 млн канадских долларов на датскую модель по поддержке производства дронов украинской оборонной промышленностью.

Беспилотники стали критически важными в этом конфликте, и оборонная промышленность Украины процветает в инновациях и экспериментах в этой области

- отметили в Правительстве Канады.

Еще 30 млн будет выделено на зимнее снаряжение, включая спальные мешки, зимние ботинки и термозащитные слои для украинских военных. Несколько траншей этой помощи уже было доставлено в Украину в декабре 2024 года.

Помощь, объявленная сегодня, является частью дополнительной военной помощи Украине в размере $500 млн, о которой было сообщено на саммите НАТО в 2024 году, и $1,6 млрд, рассчитанных в бюджете на 2024 год. Таким образом, общая стоимость военной помощи Канады после полномасштабного вторжения россии достигла $4,5 млрд

- указано в сообщении.

Кроме этого, Канада объявила, что уже передала Украине камер для дронов на около $50 млн, а также отправила несколько грузов зимней формы на около $23 млн.

В ведомстве добавили, что в сентябре 2024 года Канада передала Украине более 2000 двигателей к авиаракетам CRV-7, а в декабре прошлого года - около 1300 боеголовок к этим ракетам.

Напомним

Канада расширила запрет на 324 модели огнестрельного оружия и рассматривает возможность их передачи Украине. Киев уже выразил заинтересованность в такой поддержке для борьбы с российской агрессией.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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